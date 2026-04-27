Baden-Württemberg Polizei stellt Kinder-Einbrecher in Haus

Polizei Baden-Württemberg
Mehrere Streifen rückten aus, um die Kinder zu stellen. (Symbolbild)

Ein Anrufer meldet einen Einbruch in ein Haus in Schwaben. Die Polizei rückt mit mehreren Streifen aus - und entdeckt eine Gruppe Kinder. Was nach ihrer Festnahme passierte und wie es nun weitergeht.

Gäufelden-Öschelbronn (dpa/lsw) - Die Polizei hat vier Kinder bei einem Einbruch in ein Haus auf frischer Tat ertappt. Die Jungs im Alter zwischen 11 und 14 Jahren durchwühlten nach Angaben der Beamten sämtliche Räume auf der Suche nach Diebesgut. Ein fünftes Kind der Bande machten die Ermittler wenig später ausfindig. Das Quintett soll zuvor ein Kellerfenster im schwäbischen Gäufelden-Öschelbronn eingeschlagen und sich dann in dem Haus zu schaffen gemacht haben. Nach dem Hinweis eines Zeugen rückte die Polizei mit mehreren Streifen aus und nahm vier der fünf Kinder noch im Haus fest.

Angehörige holten sie später auf einer Polizeiwache ab. Ermittelt wird gegen die Kinder aus der Region nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Geklärt werden muss aber noch, ob und was die Kinder gestohlen haben. Ein Polizeisprecher erklärte, dass die Staatsanwaltschaft entscheiden müsse, ob und welche Strafen die Jungen erhielten. Zwei der Kinder sind 14 Jahre alt und damit strafmündig. Die anderen sind mit 11, 12 und 13 Jahren noch nicht strafmündig und müssen, zumindest vor Gericht, nicht die Verantwortung für ihre Straftaten übernehmen.

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