Die Suche nach einer seit fast zwei Wochen vermissten 21-Jährigen aus Eigeltingen im Landkreis Konstanz ist am späten Freitagvormittag fortgesetzt worden. Bislang sei sie ergebnislos verlaufen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. Am vergangenen Samstag war ein 42 Jahre alter Bekannter der Vermissten festgenommen worden. Er sitzt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Indizien hatten den Angaben nach zu dem Verdächtigen geführt.

Eigeltingen (dpa/lsw) - Die 21-Jährige ist seit dem 19. Februar verschwunden. Sie war von ihrer Familie vermisst gemeldet worden. Eine Sonderkommission ermittelt in dem Fall.

Am Freitag sollte erneut in der Gegend rund um Eigeltingen-Heudorf gesucht werden, sagte der Sprecher. Dort waren schon einmal Waldabschnitte durchkämmt worden. Am Donnerstag blieb eine Suchaktion in Radolfzell am Bodensee nach Polizeiangaben ohne Ergebnis. Dutzende Beamte hatten in Ufernähe nach der jungen Frau gesucht.