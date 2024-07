Ein älterer Mann randaliert laut Polizei vor einem Café. Es gibt sogar Verletzte. Die Beamten nehmen den Senior in Gewahrsam - und das nicht zum ersten Mal.

Herrenberg (dpa/lsw) - Ein Senior soll in Herrenberg (Landkreis Böblingen) auf zwei Männer losgegangen sein, die in einem Café gesessen sind. Der aggressive 78-Jährige habe die beiden am Donnerstag erst bedroht und beleidigt und dann mit seinen Gehstöcken auf sie eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer wehrten den Angriff zwar mit den Händen ab, wurden aber leicht verletzt.

Den Beamten gelang es zunächst, den Rentner zu beruhigen. Im Laufe des Einsatzes sei er jedoch wieder zunehmend aggressiv geworden. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und nahmen ihn in Gewahrsam. Schließlich wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gefahren.

Knapp zwei Wochen zuvor soll es am selben Ort zu einem ähnlichen Vorfall mit dem Mann gekommen sein, bei dem er bereits in Gewahrsam genommen worden war. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 78-Jährigen.