Mit einer raffinierten Masche zockt ein Trio am Bahnhof eine junge Frau ab. Die Polizei kommt den Betrügern jedoch auf die Spur. Wie lief der Trick ab?

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen Trickbetrug am Karlsruher Hauptbahnhof hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Die drei Männer im Alter von 19, 24 und 29 Jahren werden beschuldigt, am Sonntag eine 18-jährige Frau um einen dreistelligen Betrag betrogen zu haben, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Geschädigte wurde den Angaben zufolge mutmaßlich von dem 19-jährigen Tatverdächtigen auf Englisch angesprochen und um Bargeld für ein Zugticket gefragt. Dabei habe der Beschuldigte mit seinem Handy eine Echtzeitüberweisung an die junge Frau vorgetäuscht, woraufhin sie ihm laut Bundespolizei einen dreistelligen Betrag aushändigte. Kurz darauf habe die 18-Jährige den Schwindel jedoch bemerkt und laut Polizei direkt Strafanzeige erstattet.

Durch Auswertung der Videoaufnahmen gelang es Beamten, den 19-jährigen Tatverdächtigen noch im Bahnhof festzunehmen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der Beschuldigte zusammen mit zwei weiteren Männern gehandelt haben. Ein 29-Jähriger konnte ebenfalls noch im Bahnhof wiedererkannt und festgenommen werden.



Während der Haftvorführung der beiden Männer am Montag vor dem Amtsgericht Karlsruhe erkannten die Polizisten schließlich den dritten flüchtigen Verdächtigen. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Beamten, auch ihn vorläufig festzunehmen.



Die drei Beschuldigten müssen sich nun wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verantworten. Die Bundespolizei sucht nach weiteren Opfern der Bande.



Die Betrugsmasche wird nach Informationen der Bundespolizei «Stranded-Traveller-Scam» genannt. Oftmals in englischer Sprache täuschen die Trickbetrüger dabei eine hilflose Situation vor, um andere Reisende um Bargeld zu bitten. Dabei geben sie an, dass sie das benötigte Bargeld sofort und in Echtzeit zurücküberweisen können. Die Rücküberweisung bleibt jedoch aus.