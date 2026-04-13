Baden-Württemberg Polizei schnappt mutmaßlichen Straftäter nach Zechprellerei

Rechnung Gastronomie
Anstatt seine Rechnung zu bezahlen, machte sich der Mann aus dem Staub. (Symbolbild)

Ein Mann genießt ein Zwei-Gang-Menü und macht sich ohne zu zahlen aus dem Staub. Ein Mitarbeiter verfolgt den Zechpreller und übergibt ihn der Polizei – die sucht ihn bereits wegen anderer Straftaten.

Bühl (dpa/lsw) - Weil er in einem Restaurant die Zeche geprellt haben soll, ist die Polizei in Bühl (Kreis Rastatt) auf einen Mann aufmerksam geworden, dem mehrere Straftaten vorgeworfen werden. Gegen den 53-Jährigen lag unter anderem ein Haftbefehl wegen Betrugs vor, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der polizeibekannte Mann habe am Sonntag in einem Restaurant ein Zwei-Gang-Menü mit Getränk genossen und das Lokal anschließend ohne zu bezahlen verlassen. Einem Mitarbeiter des Restaurants sei es den Angaben zufolge jedoch gelungen, dem 53-Jährigen zu folgen und ihn zurückzubringen. Im Restaurant wartete bereits die Polizei auf ihn.

Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten unter anderem einen Schreckschuss-Revolver und einen Teleskop-Schlagstock. Einen hierfür erforderlichen «Kleinen Waffenschein» habe der Zechpreller nicht vorweisen können. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 53-Jährige wegen Betrugs gesucht wird und zusätzlich in dringendem Verdacht steht, in der vergangenen Woche versucht zu haben, in eine Wohnung in Ottenhöfen im Schwarzwald (Ortenaukreis) einzubrechen.

Der Beschuldigte soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

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