Baden-Württemberg Polizei schnappt mutmaßlichen Brandstifter

Feuerwehrwagen
Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. (Symbolbild)

Nach einer Brandserie sitzt ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Polizei verdächtigt ihn, mehrere Müllcontainer angezündet zu haben. Nicht immer gingen die Brände glimpflich aus.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die Polizei hat einen 20-jährigen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen, der für eine Brandserie großer Altpapiercontainer und Mülltonnen in Ludwigsburg verantwortlich sein soll. Die Festnahme gelang, nachdem der junge Mann in der Nacht zum Sonntag erneut einen Papiercontainer angezündet haben soll, wie die Polizei mitteilte. In der Folge habe das Feuer auf einen danebenstehenden Müllcontainer übergegriffen.

Beide Behälter brannten den Angaben zufolge vollständig ab. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich löschen. Kurz darauf gelang es der Polizei, den 20-Jährigen festzunehmen. Er steht im Verdacht, für mindestens acht ähnliche Taten im März und April in Ludwigsburg verantwortlich zu sein.

Nicht immer gingen die Brände glimpflich aus: So griffen die Flammen beim Brand eines Müllcontainers am 28. März auf die Fassade und den Balkon eines Wohnhauses über. Dabei beschädigten sie auch einen Wintergarten und ein Fenster. Eine Wohnung war anschließend nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Wie es zu der erfolgreichen Festnahme kam, ist nicht bekannt. Auch zu möglichen Motiven gibt es keine Informationen. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung erlassen. Er befindet sich laut Polizei in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

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