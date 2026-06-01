Ein eigens präparierter Rucksack und Diebesgut im Wert von knapp 10.000 Euro: In einem Hotel endete die Flucht von zwei mutmaßlichen Ladendieben. Die Polizei hat nun einen schwerwiegenden Verdacht.

Reutlingen (dpa) - Nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Reutlinger Innenstadt hat die Polizei zwei mutmaßliche Serientäter geschnappt. Die Männer im Alter von 19 und 22 Jahren werden verdächtigt, zahlreiche ähnliche Diebstähle bei derselben Drogeriemarkt-Kette in Baden-Württemberg und Hessen begangen zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Ein Ladendetektiv hatte die beiden jungen Männer zuvor am Donnerstag beobachtet, wie sie elektronische Geräte, Videospiele und Speicherkarten in einen Rucksack einsteckten. Anschließend habe er sie bis zu ihrem Auto auf einem nahegelegenen Parkplatz in Reutlingen verfolgt. Von dort seien die Täter zu Fuß geflüchtet. Der Rucksack der Täter sei eigens dafür präpariert gewesen, die an der Ware angebrachte Diebstahlsicherung zu umgehen, so die Polizei.



Im Rahmen der Ermittlungen konnten die beiden mutmaßlichen Diebe am Freitagabend in einem Stuttgarter Hotel festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers und des in Reutlingen beschlagnahmten mutmaßlichen Tatwagens fand die Polizei mutmaßliches Diebesgut im Wert von knapp 10.000 Euro. Die jungen Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Gegen die beiden wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen schweren Diebstahls eingeleitet.