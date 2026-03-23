Baden-Württemberg Polizei rettet Dackelwelpen von illegalem Transport

Polizeilicher Staatsschutz ermittelt nach Sachbeschädigungen
Polizisten haben einen illegalen Welpentransport bei Sinsheim gestoppt. (Symbolbild)

Kot, Urin, Würmer: Polizisten entdecken auf der A6 bei Sinsheim auf einem Anhänger junge Dackel unter qualvollen Umständen. Was das für den Fahrer zur Folge hat.

Sinsheim (dpa/lsw) - Polizisten haben auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen mutmaßlich illegalen Tiertransport gestoppt und neun Dackelwelpen gerettet. Laut Polizei befanden sich die Tiere auf einem Anhänger in einem Pappkarton und einer Tiertransportbox voller Kot und Urin und zeigten Anzeichen von Wurmbefall. Sie wurden beschlagnahmt und kamen in ein Tierheim.

Autobahnpolizisten waren am Sonntag auf den Wagen mit Anhänger aufmerksam geworden. Der 54 Jahre alte Fahrer gab an, auf dem Weg von Rumänien nach Paris zu sein. Gültige Papiere für die Tiere hatte er nicht, stattdessen ergab sich der Anfangsverdacht einer Urkundenfälschung. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz, das Tierschutzgesetz sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung festgesetzt und das Fahrzeuggespann beschlagnahmt.

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