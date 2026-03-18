Drei Frauen werden am Bodensee Opfer brutaler Überfälle. Jetzt sitzen drei Verdächtige hinter Gittern.

Konstanz (dpa/lsw) - Drei Männer werden verdächtigt, drei Frauen am Bodensee ausgeraubt und in einem Fall vergewaltigt zu haben. Die Taten sollen in den vergangenen Wochen in Stockach, Singen und Kreuzlingen passiert sein, wie die Staatsanwaltschaften Konstanz und Thurgau und das Polizeipräsidium Konstanz gemeinsam mitteilten.

Die Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren konnten demnach am Freitag durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen werden. Sie sind den Angaben nach anschließend einer Haftrichterin vorgeführt worden, die daraufhin Haftbefehle gegen die Männer erließ. Sie kamen anschließend in unterschiedliche Gefängnisse.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der 20- und 21-Jährigen hat man umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, wie es in der Mitteilung hieß.