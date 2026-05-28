Fast zwei Kilo Amphetamin, mehr als 100 Gramm Cannabis und mehrere Dutzend Stichwaffen - was die Polizei alles bei einem 30-Jährigen fand.

Rottenburg (dpa/lsw) - Wegen Drogenhandels ist ein 30-Jähriger in Rottenburg (Kreis Tübingen) festgenommen worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden in seiner Wohnung neben Drogen auch zwei Dutzend Messer und ein Schwert gefunden.

Die Polizei hatte den Mann demnach schon seit Anfang Februar im Blick. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstag stellten die Beamten knapp zwei Kilogramm Amphetamin, mehr als 100 Gramm Marihuana, mehr als ein Dutzend Cannabispflanzen, Pilze und Streckmittel sicher. Der 30-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.