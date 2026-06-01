Nach dem Fund von sechs toten Meerschweinchen in einem Garten hat die Polizei neue Hinweise. Ein Tierarzt hat eine Vermutung.

Renchen (dpa/lsw) - Sechs Meerschweinchen, die im Ortenaukreis tot in ihrem Gehege lagen, sind wohl doch von einem Tier getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, deuten tierärztliche Untersuchungen «mit einer großen Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass die Nagetiere durch den Riss eines Beutegreifers, zum Beispiel eines Fuchses, getötet wurden».

Zunächst ging die Polizei von einem menschlichen Täter aus - vor allem aufgrund der Art der Beschädigungen am Gehege. Nach Einschätzung des Tierarztes wurden jedoch an allen Meerschweinchen typische Verletzungen festgestellt, die durch den Biss eines Tieres entstehen.

Die Besitzerin hatte ihre toten Tiere am Freitag vor Pfingsten innerhalb und außerhalb des Geheges in ihrem Garten entdeckt. Das Gehege stand offen und war beschädigt worden.