Nach einem Unfall wird eine verletzte Ente zum tierischen Notfall im Streifenwagen. Für eine andere Ente kommt jede Hilfe zu spät.

Sigmaringen (dpa/lsw) - Ein eher ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Sigmaringen: Nach einem Unfall mit zwei Wildenten haben Beamte eines der Tiere gerettet. Für die andere Ente kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie verendete an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Ein Autofahrer hatte demnach am Freitagabend die zwei Tiere erfasst. Die Beamten seien während ihrer Streifenfahrt auf das Auto mit eingeschaltetem Warnblinker aufmerksam geworden.

Eine der Enten saß rund 20 Meter von der Unfallstelle entfernt und blutete am Auge. Die Beamten verständigten die Tierrettung und brachten das verletzte Tier kurzerhand im Streifenwagen nach Riedlingen. Dort wurde die Ente fachkundig versorgt. Anschließend setzten die Polizisten das Tier wieder an der ursprünglichen Stelle aus.