Schwanau (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Schwanau (Ortenaukreis) eine Frau wegen einer bevorstehenden Notoperation an ihrem Pferd mit eingeschaltetem Blaulicht durch einen Stau geleitet. Da sie im Stau feststeckte und jede Minute zählte, habe die Pferdehalterin verzweifelt den Notruf verständigt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Eine zivile Streife des Kriminaldauerdienstes habe daraufhin das Blaulicht auf das Dach gesetzt und die Autofahrerin samt Pferdeanhänger durch eine Rettungsgasse geführt. Die Notoperation habe das Pferdeleben gerettet. Die 4-jährige Stute, die bei dem Vorfall vor drei Wochen trächtig war, sei wieder wohlauf. Das Fohlen im Bauch der Stute war leider schon im Bauch gestorben.

PM Polizei