Baden-Württemberg Polizei: Gegendemonstranten greifen Beamte in Stuttgart an

Demo und Gegendemos in Stuttgart
Polizeibeamte kesselten Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum bei der Versammlung der Querdenker-Szene in Stuttgart ein.

In Stuttgart versammeln sich Menschen aus der Querdenker-Szene zu einer Demonstration. Linke Gegendemonstranten greifen laut Polizei Beamte an.

Stuttgart (dpa/lsw) - Gegendemonstranten haben bei einer Versammlung in Stuttgart laut Polizei Beamte angegriffen. Rund 150 bis 200 Menschen aus dem linken Spektrum waren auf den Marienplatz gekommen, um gegen die Versammlung unter dem Motto «Neustart Baden-Württemberg steht auf» zu demonstrieren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Gegendemonstranten blockierten demnach den Marienplatz für die zunächst rund 50 Teilnehmer der ursprünglichen Versammlung, die nach Angaben des Polizeisprechers der Querdenker-Szene zuzuordnen waren.

Nachdem die Gegendemonstranten nicht auf Aufforderungen der Polizei reagiert hätten, hätten Einsatzkräfte sie zurückgedrängt. Dabei hätten die teils vermummten Demonstranten die Beamten geschlagen und getreten. Die Polizisten hätten daraufhin Pfefferspray eingesetzt. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand.

Ermittlungen wegen Landfriedensbruch

Einsatzkräfte umschlossen die Teilnehmer der Gegendemonstration schließlich und stellten deren Personalien fest. Dem Sprecher zufolge ermittelt die Polizei wegen Landfriedensbruchs. Die Gegendemonstranten waren den Angaben nach unter dem Motto «Anarchismus in die Offensive gegen Faschisten» zusammengekommen.

An der ursprünglichen Demonstration aus der Querdenker-Szene, die mit einer Zwischenkundgebung am Schlossplatz durch Stuttgart zog, nahmen laut Polizei in der Spitze etwa 250 Menschen teil. Angemeldet waren laut Sprecher 500 Teilnehmer.

