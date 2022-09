Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Wohnung in Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) Drogen im Wert von 8000 Euro gefunden. Beamte hatten zunächst bei einer Routinekontrolle am Samstagabend einen 35 Jahre alten Autofahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss stand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann hatte außerdem eine geringe Menge Drogen dabei.

Vöhrenbach (dpa/lsw) - Die Polizei erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 35-Jährigen und stellte mehrere Kilogramm Drogen im Wert von 8000 Euro sicher. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Rauschgift ermittelt.

