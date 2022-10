Die Polizei in Freiburg hat gleich zwei mutmaßliche Drogenhändler gefasst. Bei einem 42-Jährigen in Freiburg fanden Ermittler bei einer Durchsuchung bereits am Dienstag der vergangenen Woche mehrere Kilogramm Marihuana, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Er steht im Verdacht, mit größeren Mengen Rauschgift gehandelt zu haben und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Freiburg (dpa/lsw) - Bereits in der Woche zuvor hatte die Polizei die Wohnung eines 25-Jährigen in March bei Freiburg durchsucht. Er soll den Angaben zufolge regelmäßig Drogen ins Ausland verkauft haben. Bei ihm fanden Ermittler Marihuana-Pflanzen sowie konsumfertiges Marihuana im Kilobereich und Waffen. Den Durchsuchungen waren demnach umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen.

