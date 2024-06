Winnenden (dpa/lsw) - Ein Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, ist in Winnenden in einer psychiatrischen Einrichtung als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte am Donnerstag mit Polizeihubschrauber und mehreren Streifen nach dem 20-Jährigen, wie ein Sprecher sagte. Unklar sei, ob von dem Mann eine Gefahr für die Bevölkerung ausgehe. Dies konnte am Donnerstagmorgen nicht ausgeschlossen werden. Das Personal hatte den Mann als vermisst gemeldet. Ob er eine offene oder geschlossene Station verlassen war nicht bekannt.