Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei in Marbach nach einem Flüchtigen. Unter anderem sind Streifen, Hubschrauber und eine Hundestaffel im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

Marbach (dpa/lsw) - Mit mehreren Streifen, einem Hubschrauber und einer Hundestaffel wird seit mehreren Stunden nach einem Mann im Kreis Ludwigsburg gefahndet. Es werde nach einem noch unbekannten Mann gesucht, der vor der Polizei geflüchtet sei, teilte die Polizei mit. Demnach fiel der Mann im Zuge von polizeilichen Maßnahmen verdächtig auf. Zunächst bekannt war nur, dass er von der Steinerstraße in Marbach am Neckar in Richtung Innenstadt unterwegs war. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.