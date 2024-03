Ludwigsburg (dpa/lsw) - In Ludwigsburg hat die Polizei mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach einem flüchtenden Autofahrer gefahndet. Das Auto sei bei einer Verkehrskontrolle am Freitag wegen Lärm beim Beschleunigen und einem fehlenden hinteren Kennzeichen aufgefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer habe versucht, vor der Verkehrskontrolle zu flüchten. Laut Polizei kollidierte das Fahrzeug bei der Flucht beinahe frontal mit einem Polizeiwagen und fuhr zweimal über Rot. Das Auto sei unter anderem in der Stuttgarter und Frankfurter Straße gesichtet worden. Weil der Wagen auf die Autobahn 81 aufgefahren sei, wurde mit einem Hubschrauber gefahndet. Gefunden werden konnten das Auto und der Fahrer nicht. Die Polizei suchte zunächst nach Zeugen.

