Plötzlich Stillstand: Ein ICE wird in Ulm geräumt und auf ein anderes Gleis umgeleitet. Viele Reisende müssen umplanen. Der Grund ist ein verdächtiger Gegenstand. Was bisher bekannt ist.

Ulm (dpa) - Wegen eines verdächtigen Gegenstands in einem ICE haben viele Reisende am Ulmer Hauptbahnhof umplanen müssen. Der Zug der Deutschen Bahn von München nach Hamburg sei gegen 16.50 Uhr an Bahnsteig 1 eingefahren, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Einer ersten Meldung zufolge sollte sich in diesem ein verdächtiger Gegenstand befinden. Der Bahnsteig und der ICE wurden daraufhin von Einsatzkräften geräumt und abgesperrt.

Wenig später wurden auch die Bahnsteige 25A, 27 und 28 für den Zugverkehr gesperrt. «Nach Abschluss der Räumung wurde entschieden, den ICE samt dem verdächtigen Gegenstand aus dem Hauptbahnhof zu fahren», teilte der Sprecher weiter mit. Dort sei der Gegenstand von Spezialkräften untersucht worden. Eine konkrete Gefahr sei von diesem nicht ausgegangen.

Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher zunächst nicht. Wie viele Menschen in dem Zug saßen, blieb vorerst ebenfalls offen. Der Hauptbahnhof wurde kurz nach 18:00 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben. Mutmaßlich waren Hunderte Reisende und Pendler von den Maßnahmen betroffen.