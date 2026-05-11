Eine Betrügerbande nimmt eine Seniorin ins Visier. Ein Abholer bringt ihre Wertsachen weg. Doch in Würzburg ist Schluss.

Hardheim (dpa/lsw) - Nach dem Trickbetrug an einer Seniorin aus Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein junger Mann am Würzburger Hauptbahnhof festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Der Verdächtige soll sich in der vergangenen Woche Wertsachen aus dem Bankschließfach der Frau geben lassen und sie in einem Taxi nach Würzburg gebracht haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein Bankmitarbeiter hatte den Vorgang bemerkt und die Polizei eingeschaltet. Diese fahndete nach dem Mann.

Einen Wohnsitz in Deutschland hat er nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Ermittler gehen davon aus, dass er nur für die mutmaßlichen Taten ins Land kam. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige als sogenannter Abholer einer Bande von Callcenterbetrügern fungierte. Zu seinen Komplizen wird noch ermittelt.

Betrüger hatten die Seniorin bereits Ende April erstmals angerufen. Sie hatten sich als Angehörige und Staatsanwälte ausgegeben und behauptet, die Frau müsse eine Kaution für einen angeblich von ihrer Tochter verursachten Unfall bezahlen. In der Folge sollen die Betrüger mehrfach bei ihr erschienen sein, Wertsachen im Wert zwischen 10.000 und 20.000 Euro abgeholt, ihre Wohnung durchsucht und die Frau unter Druck gesetzt haben.