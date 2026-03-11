Baden-Württemberg Polizei ermittelt nach Angriff auf zwei Mädchen

Illustration - Polizei
Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall. (Symbolbild)

Am Sigmaringer Bahnhof eskaliert ein Streit, es gibt mehrere Verletzte. Warum zwei Mädchen attackiert wurden, bleibt rätselhaft.

Sigmaringen (dpa/lsw) - Sechs Jugendliche sollen zwei 16-jährige Mädchen und zwei eingreifende Helfer in Sigmaringen attackiert und verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, seien die Verdächtigen am Hauptbahnhof auf die Mädchen losgegangen. Warum sei bislang unklar.

Ein weiterer unbeteiligter Jugendlicher habe daraufhin eingegriffen. Als er dabei zu Boden ging, hätten die Verdächtigen auf ihn eingeschlagen. Anschließend sei ein erwachsener Mann zu Hilfe geeilt. Den Angaben zufolge stießen die Verdächtigen auch den Mann weg, woraufhin dieser stürzte.

Mehrere Verletzte, darunter zwei Verdächtige

Die beiden Mädchen sowie ihre Helfer wurden bei dem Zwischenfall verletzt. Da eines der Mädchen eine Verletzung am Kopf hatte, wurde sie in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei ermittelt gegen die Verdächtigen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Zwei von ihnen sollen sich leicht verletzt haben.

