Im Zuge eines jahrelangen Nachbarschaftsstreits sind am Donnerstag die Wohnung und die Garage einer Familie in Weingarten (Landkreis Ravensburg) durchsucht worden. Gegen die Familie werde wegen Nachstellung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Ravensburg auf Anfrage mit. Mehr Details wollte die Behörde nicht nennen. Rund um das Mehrfamilienhaus, in dem die vier Beschuldigten wohnen, tobt laut Polizei seit rund elf Jahren ein Nachbarschaftsstreit. Die Familie soll Medienberichten zufolge Überwachungskameras installiert haben, um die Nachbarschaft zu beobachten und mögliche Vergehen anzuzeigen.

Weingarten (dpa/lsw) - Laut Polizei kam es in dem Streit bereits zu mehr als 80 Einsätzen. Allein im vergangenen Jahr mussten die Beamten rund 20 Mal ausrücken. Weitere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen.