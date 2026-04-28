Nach einer Alarmmeldung durchsuchten die Beamten eine Schule im Enzkreis. Vorsorglich sperrten sie den Bereich um das Gebäude.

Remchingen (dpa/lsw) - Nach einer Alarmmeldung an einer Schule in Remchingen (Enzkreis) hat die Polizei drei Gebäude durchsucht. «Eine Gefahrenlage war nicht feststellbar», teilten die Beamten mit. Ungefähr 100 Kinder, Jugendliche und Erziehungs- sowie Lehrkräfte der Schule und eines Kindergartens seien während der Aktion in den Räumen gewesen. Sie seien nach aktuellem Stand unverletzt geblieben. Fachleute betreuten sie.

Die Polizei hatte den Bereich um zwei Straßen nahe der Schule vorsorglich gesperrt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde ein Alarmgeber der Einrichtung nicht vorsätzlich ausgelöst.