Nach einer Durchsuchungsaktion in einer Heidelberger Unterkunft des Ankunftszentrums Baden-Württemberg hat die Polizei mehrere dort Untergebrachte angezeigt. 27 von ihnen seien unter anderem wegen Diebstahls- und Betäubungsmitteldelikten angezeigt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. 74 Menschen seien kontrolliert worden. Sechs seien erkennungsdienstlich behandelt worden und hätten unter anderem Fingerabdrücke abgeben müssen.

Heidelberg (dpa/lsw) - Seit März vergangenen Jahres war die Anzahl der Polizeieinsätze in dem Gebäude des Ankunftszentrums gestiegen. Die Durchsuchungsaktion am Dienstagmorgen richtete sich nach Angaben der Polizei gegen eine dort untergebrachte Gruppe von Bewohnern, die wegen Körperverletzungs-, Diebstahls- und Drogendelikten besonders oft in den Fokus der Polizei gerückt war.

