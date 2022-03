Nach dem Brand mit bisher drei Toten im Landkreis Karlsruhe haben die Einsatzkräfte auch die Leiche eines zunächst noch vermissten Kindes gefunden. Bei den nun vier Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine 41-jährige Frau und ihre drei Kinder. Zwei davon seien sechs Jahre alt, eines acht Jahre. Die Ermittlungen der Behörden in Baden-Württemberg zur Ursache des Feuers vom Dienstag in Kraichtal dauerten noch an.

