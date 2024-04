Bei der Suche nach seinem Zuhause hat die Polizei einem sechs Jahre alten Jungen in Stuttgart geholfen. Passanten entdeckten das weinende Kind am Montag, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Es konnte den Polizisten nicht sagen, wo es wohnt. Der Junge konnte nur seinen Namen mitteilen.

Stuttgart (dpa/lsw) - So machten sich die Beamten zusammen mit dem Sechsjährigen auf die Suche nach dessen Zuhause. Nach einem kurzen Spaziergang habe man es gefunden und den Jungen an seinen Vater übergeben. Das Kind war nicht als vermisst gemeldet worden.

