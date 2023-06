Bei einer großangelegten Kontrollaktion hat die Polizei zahlreiche Verstöße von Teilnehmern eines Tuningtreffens in Pforzheim geahndet. Neun Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Polizei richtete sowohl mobile als auch stationäre Kontrollstellen rund um die Veranstaltung am Sonntag ein und überprüfte insgesamt 29 Krafträder und 95 Autos, wie das Polizeipräsidium Pforzheim am Montag berichtete.

Pforzheim (dpa/lsw) - Dabei stellten die Beamten fest, dass 6 der Krafträder und 80 der Pkws technische Mängel oder unerlaubte Veränderungen aufwiesen. Bei 45 Fahrzeugen führte dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Unter anderem wurden zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis, 21 Fälle von falsch angebrachten Kennzeichen, zwei Gurtverstöße, zwei vermeidbare Lärmbelästigungen und einmal unnötiges Hin- und Herfahren festgestellt.

