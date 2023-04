Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Mittwoch (19 Uhr, in Schwanheim) eröffnen der ASV Lug/Schwanheim und der SV Landau Süd das Achtelfinale um den Fußball-Kreispokal Südpfalz. In ihren Ligen sind sie ungeschlagen. Der ASV hat alle fünf Spiele in der B-Klasse West gewonnen. Die Landauer stehen mit 13 Punkten an der Spitze der B-Klasse Mitte.

„Die Jungs wollen unbedingt ins Halbfinale. Das müssen sie nun beweisen“, sagt ASV-Coach Gerhard Fitzthum. Lukas Felix aus Pleisweiler-Oberhofen ist Kapitän der jungen