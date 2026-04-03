Ein 33-Jähriger will mit tausenden Pokémonkarten unbemerkt nach Deutschland – doch der Zoll macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Was jetzt auf ihn zukommt.

Singen (dpa/lsw) - Ungewöhnlicher Fund: Der Zoll hat am Grenzübergang Bühl rund 900 Packungen mit Pokémon-Karten in einem Auto entdeckt. Der Fahrer, ein 33-Jähriger aus der Schweiz, hatte die bei Sammlern begehrten Spielkarten über die Grenze nach Deutschland schmuggeln wollen, wie das Hauptzollamt Singen mitteilte. Die Sammelboxen im Wert von fast 7.000 Euro hatte der Mann dafür in mehrere Kisten und Kartons in seinen Kofferraum gepackt.

An der Grenze hatte er bei seiner Fahrt in der vergangenen Woche angegeben, keine anmeldepflichtigen Waren dabeizuhaben. Die Zollbeamten checkten das Fahrzeug jedoch und machten dem 33-Jährigen einen Strich durch die Rechnung: Dieser hatte nämlich vorgehabt, die Karten in Deutschland an Sammlerinnen und Sammler zu verkaufen. Je nach Motiv können solche Karten sehr wertvoll sein und viel Geld bringen.

«Pokémon-Karten sind auch für die Kontrolleinheiten des Zolls kein alltägliches Schmuggelgut», sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Singen. Der 33-Jährige musste vorerst Abgaben in Höhe von 1.500 Euro zahlen, außerdem erwartet ihn ein Steuerstrafverfahren.