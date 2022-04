Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Karolina Pliskova hat in Stuttgart das Erstrundenduell zweier früherer Turniersiegerinnen für sich entschieden. Gegen ihre Landsfrau Petra Kvitova setzte sich die Tschechin am Mittwoch mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) durch und zog in die zweite Runde ein. Pliskova verwandelte nach 2:22 Stunden ihren ersten Matchball. Pliskova hatte das stets hochklassig besetzte Sandplatzturnier 2018 gewonnen, die zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova 2019. In der zweiten Runde trifft Pliskova jetzt auf Ljudmila Samsonowa aus Russland.

Stuttgart (dpa/lsw) - Am (heutigen) Mittwoch soll auch Angelique Kerber ihr Erstrundenmatch in Stuttgart bestreiten. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin bekommt es mit der Estin Anett Kontaveit zu tun. Angesetzt waren auch die Erstrundenpartie von Laura Siegemund sowie das Achtelfinale von Eva Lys gegen Iga Swiatek, die Nummer eins der Welt aus Polen.

Damen-Weltrangliste

Deutsche in der Weltrangliste

Tableau

Doppel-Tableau

Liste der Turniersiegerinnen in Stuttgart