In der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Südpfalz hat der FVP Maximiliansau die Tabellenführung von der SG Klingenmünster übernommen.

Aufstiegsrunde

SG Klingenmünster/Göcklingen – FC Bavaria Wörth 0:2. Nach den Toren von Özkan Sahin (19./90., FE) ist die SG die Tabellenführung wieder los – obwohl die Wörther vor 120 Zuschauern nach Platzverweisen von Can Tuner Güner (49.) und George Razvan Mititelu (59.) in Unterzahl waren. Wegen Notbremse musste auch SG-Akteur Kai-Lukas Bressler (89.) vom Platz. In der 62. Minute scheiterte Moritz Eckhardt (SG) mit einem Elfer an Torwart Sandro Sitter.

Spfr Dierbach – SV Erlenbach 0:2. Vor 120 Zuschauern trafen Mircea Olivin Vacaru (12.) und Tristan Wiese (88.) zum verdienten Gästesieg. Dierbachs Kevin Simon bekam in der 75. Minute Gelb-Rot gezeigt.

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II – FVP Maximiliansau 1:3. Nach dem 0:1 von Tim Gremmelmeier (1.) machten die Gäste das Rennen. Die weiteren Treffer vor 180 Zuschauern: 1:1 Jannik Schlindwein (31.), 1:2 Max da Val (34.), 1:3 Michael Newill (37.). Ruvel Sommer (75.) und Nico Dziarnowski (86.) vom FVP sahen „rot“.

Abstiegsrunde

SG Rohrbach-Impflingen – VfR Sondernheim 4:0. Nach dem 1:0 von Jonas Meier (25.) sorgte der neue Spielertrainer Marcel Schulz mit einem Foulelfmeter für den 2:0-Halbzeitstand (37.). Vor 90 Zuschauern beseitigten Oliver Baljak (74.) und Lukas Schowalter (87.) mit ihren Treffern alle Zweifel. Sondernheims Can Sari sah in der 83. Minute Gelb-Rot.

SV Landau West – SV Rülzheim II 0:1. Vier Ausfälle wegen Corona und eine schwere Verletzung von David Spitzfaden nach 15 Minuten lassen die Hoffnungen des Vorletzten schwinden. In der Nachspielzeit quittierten Alexander Seebach und Louis Großhans Platzverweise. Vor 50 Zuschauern sorgte Christoph Niemayer mit einem verwandelten Freistoß für das Tor des Tages (45.+5).

FSV Freimersheim – SV Hatzenbühl 3:2. Trotz der Treffer von Jonas Müssig (16., Vorlage von Frederik Zwick) und Saban Sabani (26., Vorbereitung Ben Reinhardt) mussten die Freimersheimer noch zittern. Felix Müller (44.) und Marvin Trauth mit einem Sonntagsschuss aus 40 Metern (77.) glichen aus. Doch Sabani mit einer feinen Einzelaktion sorgte beim Schlusslicht für das seltene Erfolgserlebnis (90.+4). In der Nachspielzeit verließen vor 80 Zuschauern Can Hassan (FSV) und Kevin Franck (SVH) vorzeitig den Platz.

TuS Schaidt – SVO Rheinzabern 5:5. Erst 0:2 hinten, dann 4:2 in Führung. So lief es für Schaidt vor 90 Zuschauern. Die Treffer: 0:1/0:2 Christian König (1./18.), 1:2 Tim Gaab (30.), 2:2 Nico Rinck (36.), 3:2 Gaab (45.), 4:2 Rinck (56.), 4:2 Lukas Appelshäuser scheiterte mit HE an Torwart Marcel Züchel, doch Jonathan Pflüger traf mit Nachschuss (74.), 5:3 Rinck (77.), 5:4 Nicolas Fischer (84.), 5:5 Appelshäuser (89.).