Ulm führt 2:0, verliert am Ende aber 2:3 beim Tabellenletzten. Der letztjährige Zweitligist droht immer mehr, durchgereicht zu werden. Trainer Dotchev wirkt resigniert und übernimmt die Verantwortung.

Ulm (dpa/lsw) - Diese Pleite löste beim SSV Ulm 1846 immensen Frust aus. Mit 2:3 (0:0) verlor das Team von Trainer Pavel Dotchev sogar beim abgeschlagenen Tabellenletzten. Der Zweitliga-Absteiger taumelt dem drohenden Regionalliga-Absturz entgegen.

«Ich sage es mal so - mit diesem Trend werden wir absteigen», räumte Dotchev bei MagentaSport ein und wirkte völlig ernüchtert. «Natürlich ist das zu wenig. Und man kann sich vorstellen, wie jetzt die Stimmung ist. Es tut schon brutal weh.»

Aus einem 2:0 wird ein 2:3

Mit 2:0 hatten die Gäste am Samstag in Schweinfurt geführt - dank zweier Tore von Lucas Röser in der zweiten Hälfte. Es sah nach dem erhofften Erfolgserlebnis aus, das dringend nötig war. Doch dann war das Tabellen-Schlusslicht des früheren Bundesliga-Profis Jermaine Jones mit einem Eckball, per Strafstoß und nach einem Freistoß erfolgreich. Ulm erlebte mit dem 2:3 in der Nachspielzeit ein Debakel.

Die Schuld nahm Dotchev auf sich. «Ich habe die Verantwortung für dieses Spiel. Ich habe anscheinend Fehler gemacht bei den Auswechslungen», sagte der 60-Jährige. «Nach dem ersten Gegentor ist die Mannschaft zusammengebrochen», stellte er fest.

Der Trend geht Richtung Abstieg

Der Drittliga-Experte war Mitte November gekommen und sollte die Ulmer aus der Krise führen. Nun droht auch mit ihm der Abstieg. Der einstige Erstligist ist Tabellen-18., zum rettenden Platz 16 klafft eine Lücke. Der Trend macht gerade keine Hoffnung. Seit sechs Spielen sind die Ulmer sieglos, holten in der Phase nur zwei Zähler.

«Natürlich mussten wir heute gewinnen, weil wir unbedingt die Punkte brauchen, um noch ein bisschen Hoffnung zu haben für die 3. Liga», sagte Dotchev. Am kommenden Sonntag geht es gegen den FC Ingolstadt weiter.