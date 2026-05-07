Die Münchnerin Leonie Splitter ist zur «Playmate des Jahres 2026» gewählt worden. Welche Botschaft ihr nach dem Sieg besonders wichtig ist.

Baden-Baden (dpa) - Die «Playmate des Jahres 2026», Leonie Splitter aus München, nutzt ihren Sieg für einen Appell: «Urteilt nicht, ohne die Person und ihre Story zu kennen», mahnte die 28-Jährige laut Mitteilung des Magazins «Playboy». «Egal, ob es um eine Brust-OP, Tattoos oder um mentale Gesundheit geht.» Bei einer Kür im Casino Baden-Baden erhielt Splitter jetzt den «Playmate des Jahres Award 2026», eine 2,2 Kilogramm schwere Bronzestatue.

Die «Wiesn-Playmate 2025» («Miss Oktober») hatte sich unter den zwölf Playmates des vergangenen Jahres durchgesetzt. Bei einer Online- und Brief-Wahl seien über drei Monate knapp 200.000 Stimmen gezählt worden, auf Splitter seien die meisten entfallen. «Es ist eine Riesenehre», sagte die studierte Marketing-Managerinden Angaben zufolge über ihren Sieg.

Foto-Hommage an Marilyn Monroe

Splitter ist nun auf dem Cover der Juni-Ausgabe des «Playboys» zu sehen: fotografiert in Anlehnung an die Hollywood-Legende Marilyn Monroe. Die Schauspielerin wäre am 1. Juni 100 Jahre alt geworden. Ein Aktfoto von ihr auf rotem Samt erschien 1953 in der ersten «Playboy»-Ausgabe in den USA.

«Mit Marilyn Monroe hat alles begonnen», sagte der Chefredakteur von «Playboy»-Deutschland, Florian Boitin, laut Mitteilung anlässlich der Foto-Hommage. Die Bilder hätten sie «nicht nur endgültig zum Sexsymbol einer ganzen Generation, sondern auch zur Mutter aller Playmates» gemacht.