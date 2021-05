Die beiden aktuell laufenden Freiluftausstellungen in Landau werden verlängert. Die Urban Street Ausstellung „Der Tazelgriger“ ist noch bis 23. Mai am Zaun der Villa Streccius im Südring zu sehen. Die Großflächenausstellung „Kunst bleibt“, bei der 60 Plakate an Bushaltestellen das Wirken von regionalen Künstlerinnen und Künstlern zeigen, kann noch bis Montag, 10. Mai, bei einem Stadtrundgang erkundet werden. „Die Resonanz auf beide Ausstellungen war wirklich außerordentlich gut“, sagt Kulturdezernent Maximilian Ingenthron.

Die Geschichte des „Tazelgrigers“ hat der Landauer Kunststudent Richard Diery im Alter von acht Jahren erfunden. Anlässlich seiner Masterarbeit am Institut für Kunstwissenschaft und Bildende Kunst der Universität Koblenz-Landau hat er die Figur wiederaufleben lassen. Denn der Zaun der Villa am Südring sei bereits für die nächste Bilderschau reserviert.

Die Großflächenausstellung „Kunst bleibt“ wurde von Thomas Brenner initiiert. Der Fotograf hatte diese Aktion bereits Anfang des Jahres in Kaiserslautern organisiert, um auf die problematische Situation der Kunstschaffenden in der Corona-Krise hinzuweisen. Die städtische Kulturabteilung hatte den Künstler auf Ingenthrons Initiative eingeladen, das Projekt auch in Landau zu realisieren.

Einige der „Kunst bleibt.“-Poster können als Plakate im DIN A1-Format zugunsten der Kulturschaffenden käuflich erworben werden. Eine Übersicht über die Plakate ist online unter www.kunst-bleibt.info/landau/ zu finden. Steht auf dem Plakat eine E-Mail-Adresse, kann es direkt über den Künstlerin für 30 Euro bezogen werden.