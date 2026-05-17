Feueralarm in der Nacht in Tuttlingen: Ein Anwohner bemerkt einen Brand in einer Pizzeria und verständigt die Feuerwehr. Wie die Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern konnten.

Tuttlingen (dpa/lsw) - Ein nächtlicher Brand in einer Tuttlinger Pizzeria hat zu einem geschätzten Schaden von etwa 150.000 Euro geführt. Das Feuer sei in der Nacht zum Samstag von einem Anwohner bemerkt worden, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand dann löschen.

Im betroffenen Haus befinden sich den Angaben zufolge auch mehrere Wohnungen und Arztpraxen - sie blieben von dem Feuer jedoch verschont. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Polizei kann Brandstiftung dabei nicht ausschließen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.