Baden-Württemberg Pitbull verletzt Mann und Labrador

Wetter in Oldenburg
Ein Pitbull soll sich in Mannheim losgerissen und einen Mann mit seinem Hund angefallen haben. (Symbolbild)

Blutige Wunden nach Hundeangriff: In Mannheim wird ein Labrador und sein Halter von einem Pitbull attackiert. Was die Polizei zu dem Vorfall sagt.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Pitbull soll in Mannheim einen Labrador und dessen Halter angegriffen und verletzt haben. Der 34 Jahre alte Mann war laut Polizei am Samstag mit seinem Labrador unterwegs, als ihm eine Frau mit einem Pitbull entgegenkam. Der angeleinte Pitbull soll sich losgerissen und den Labrador angegriffen, der Halter soll die beiden Tiere getrennt haben. Die Halterin des Pitbulls soll mit ihrem Tier davongegangen sein, als der Geschädigte die Polizei rief. Der Mann und sein Labrador hatten laut Polizei blutige Wunden.

Pit Bull Terrier gelten in Baden-Württemberg nach der Polizeiverordnung grundsätzlich als besonders gefährlich und aggressiv und damit als sogenannte Kampfhunde. Die Halter solcher Hunde können das durch eine Prüfung widerlegen. Sie muss vor einem im öffentlichen Dienst beschäftigten Tierarzt und einem Polizeihundeführer abgelegt werden.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x