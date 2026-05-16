Mitten aus einer Gartenmesse verschwindet eine pinke Giraffe – und keiner weiß, wie! Die Polizei tappt im Dunkeln und sucht Zeugen.

Reutlingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben eine 1,70 Meter große pinkfarbene Giraffenskulptur vom Gelände einer Gartenmesse in Reutlingen geklaut. Das Tier sei mit einem Seil gesichert gewesen - wie die Täter es abtransportierten, ist nach Worten eines Polizeisprechers bisher nicht geklärt. Aus welchem Material die Skulptur war, konnte der Sprecher nicht sagen. Was hinter dem Diebstahl in der Nacht zum vergangenen Freitag steckt, ist ebenfalls unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.