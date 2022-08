Zum Picknickkonzert mit der Sängerin Julia Nagele alias Jules lädt der Verein Interkultur Germersheim für Sonntag, 14. August, 11 Uhr, in den Lamotte-Park. Begleitet wird sie von dem Südpfälzer Schlagzeuger Julian Losigkeit.

Bei ihrem Projekt Listentojules singt sie eigene Songs mit Soul, Folk, Groove und vom Jazz beeinflussten Harmonien. Die Münchnerin, die in Mannheim lebt, hat an der Jazzabteilung der Mannheimer Musikhochschule den Bachelor gemacht und ist für den Master an die Popakademie gewechselt. 2018 hat Jules ihr Album „Greenbird“ mit der Hilfe von Crowdfunding veröffentlicht.

Während des Lockdowns dann hat sie dann Sessions mit wechselnden Musikern aufgenommen. Das Besondere daran ist die intime Atmosphäre, in der die Musik entstanden ist. Ob beim Wohnzimmerkonzert mit schwarzgold-funkelnder Gitarre aus den 1960er-Jahren oder auf einer Festivalbühne mit Band: Im Mittelpunkt ihrer stimmungsvollen Songs steht immer ihre warme Stimme zu ihrem Gitarrenpicking. Derzeit arbeitet sie an ihrem zweiten Album, das von Julian Losigkeit produziert wird.

Der Schlagzeuger aus Oberotterbach ist schon auf ihren Debütalbum zu hören. Und auch eine ihrer Sessions hat sie mit ihm, eingespielt. Dieser Song „It’s Raining“ ist eine rhythmisch vertrackte Fusion, die mit dem eigenen Echo spielt, die über erdiger Percussion ein Geflecht aus samtenen Stimmen und atmosphärischen Gitarren ausbreitet.

Info

Der Eintritt zum Picknickkonzert ist frei. Der Hut geht rum für einen freiwilligen Beitrag an die Musiker. Angeboten werden Getränke, Kaffee und Waffeln angeboten, eigene Picknickverpflegung ist natürlich ebenfalls erlaubt. Eine Tischreservierung ist möglich per E-Mail an office@attk.de oder unter Telefon 07274 6190.