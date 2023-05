Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Organisatoren des Landauer Kurzfilmfestivals La.Meko wollen sich für das Universum-Kino, ihren langjährigen Gastgeber, engagieren. Der steckt wegen Corona in Finanznöten. Bei der Benefizaktion ist am Dienstag im Sportpark am Ebenberg ein Best-of-Programm von Kurzfilmen zu sehen. Und das Team hat Lunte gerochen, will die Landauer Kulturszene künftig mit Pop-up-Events überraschen.

Als Beitrag zur Reihe „Feierabend Picknick – Kultursommer Landau“ auf dem Gelände der Landesgartenschau hat Universum-Chef Lars Pfeifer an der Turnhalle eine Leinwand aufgestellt