Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ist der Unterschied zwischen Stubai-Ultratrail und Bienwald-Marathon? Im Vergleich mit ihrem Lieblingslauf ist die flache Strecke in Kandel ein Klacks, die Herausforderung eine andere. Die Kandelerin Pia Winkelblech erzählt, wie sie sich motiviert, warum sie sich diesmal auf der kurzen Bachweg-Runde vorbereitet hat.

Pia Winkelblech geht es forsch an: „Ich will meine Bestzeit laufen“ beim Bienwald-Marathon am Sonntag in Kandel, sagt die 46-Jährige. „Unter 3:14 Stunden.“ Dafür hat die Lokalmatadorin