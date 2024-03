Der frühere Fußball-Nationalspieler und heutige EM-Turnierdirektor traut dem Bundesligisten in dieser Saison die Qualifikation für die Champions League zu.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der frühere Fußball-Weltmeister Philipp Lahm traut dem VfB Stuttgart nach dem jüngsten Höhenflug zu, dauerhaft im Europapokal zu spielen. «Die Zukunft muss sein, immer international dabei zu sein», sagte der Berater des Bundesliga-Dritten am Mittwoch in Stuttgart. Das müsse auch der Anspruch der Stadt und des Vereins sein.

Der VfB mache derzeit einen sehr stabilen Eindruck, «dieses Jahr ist ja Champions League drin», erklärte der 41-Jährige am Rande einer Pressekonferenz zu der in drei Monaten beginnenden Europameisterschaft in Deutschland. Lahm ist auch EM-Turnierdirektor.

Die Stuttgarter Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß habe eine Struktur und einen Kern, «den man klar sieht». Zwar treffe sie an den restlichen neun Bundesliga-Spieltagen noch auf Topteams wie Spitzenreiter Bayer Leverkusen, FC Bayern München und Borussia Dortmund. Aber der Vorsprung auf den fünften Tabellenplatz betrage immerhin sieben Punkte. Rang vier würde für den Einzug in die Königsklasse definitiv reichen, eventuell sogar Platz fünf.

Lahm spielte als Außenverteidiger und Mittelfeldspieler viele Jahre für den Rekordmeister FC Bayern, zu Beginn seiner Profikarriere aber auch zwei Jahre für den VfB Stuttgart.

Bundesliga-Tabelle

Kader VfB Stuttgart