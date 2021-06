Die Philharmonie Baden-Baden gastiert am Sonntag, 27. Juni, um 20 Uhr zu einem Freiluftkonzert im Innenhof des Hufeisens Germersheim. Im Zentrum des Programms stehen – getreu des Kultursommermottos – Nordlichter wie Robert Kajanus und Edvard Grieg. Außerdem sind Appetithäppchen auf das für 2022 geplante Kultursommerthema „Kompass Europa – Der Osten“ zu hören. Der Orchestermanager Arndt Joosten führt durch den Abend. Am Dirigentenpult: Carlos Domínguez-Nieto, Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Orquesta de Córdoba in Spanien sowie künstlerischer Leiter des Kammerorchesters concierto München. Außerdem dirigiert er regelmäßig Ensembles wie das WDR-Sinfonieorchester und das Gürzenich-Orchester in Köln, das Bruckner-Orchester Linz, die Münchner Philharmoniker, die Münchner Symphoniker und das Münchner Rundfunkorchester.

Karten

Tickets zu 22 Euro (ermäßigt 18 Euro) sind erhältlich unter Telefon 07274 960217, per E-Mail an kultur@germersheim.eu und im Netz unter www.reservix.de.