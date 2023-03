Das Phaeton Piano Trio ist am Sonntag zu einer Matinee im Alten Kaufhaus von Landau. In der Reihe der Meisterkonzerte spielt es Werke von Antonín Dvorák, darunter sein bekanntestes Werk: das „Dumky“-Trio, seine Hymne auf die schwermütigen, balladenartigen ukrainischen Gesänge.

Über viele Jahre haben Friedemann Eichhorn, Florian Uhlig und Peter Hörr national und international als Solisten große Erfolge gefeiert. Seit einigen Jahren bündeln sie zudem ihre musikalische Kompetenz zum Phaeton Piano Trio. Benannt ist es nach dem Sohn des griechischen Sonnengotts Phaeton (der Strahlende).

In der Pfalz ist der Geiger Friedemann Eichhorn, der in Speyer aufgewachsen ist, durch viele Konzerte bestens bekannt. Der 51-Jährige ist nicht nur einer der interessantesten deutschen Geiger seiner Generation, der sowohl als Solist und als Kammermusiker internationale Reputation genießt, er ist auch ein engagierter Pädagoge und Förderer des Streichernachwuchses – als Professor der Musikhochschule in Weimar ebenso wie als Leiter des dortigen Internationalen Louis-Spohr-Wettbewerbs für Junge Geiger und aber auch als Direktor der Kronberg Academy. Selbst ist er als Künstler bei Bach ebenso zu Hause wie bei Berg, große Aufmerksamkeit erregte sein Einsatz via CD für die Violinkonzerte des lange Zeit fast vergessenen Pierre Rode.

Jahrespreis der Schallplattenkritik

Florian Uhligs Repertoire reicht von der klassisch-romantischen Periode bis hin zu französischen Klavierkonzerten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das Gesamtwerk von Ravel für Klavier hat der 48-Jährige ebenso eingespielt wie die konzertanten Klavierwerke von Schostakowitsch. Ein Meilenstein ist die erste wirklich komplette Gesamteinspielung des Klavierwerkes von Robert Schumann, die mit dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde.

Der dritte im Bunde, Peter Hörr, hat nicht nur als Cellist eine beachtliche Reputation. Mit 23 Jahren erhielt der heute 55-Jährige schon eine Professur an Musikhochschule in Bern, inzwischen ist er auch häufiger auf vielen Podien als Orchesterleiter zu erleben. Früh hat er sich mit historisch informierter Aufführungspraxis befasst.

Neben dem Standardrepertoire von Haydn, Beethoven, Schumann und Dvorak setzt sich die drei auch für weniger präsente Werke wie dem ersten Klaviertrio von Rachmaninow oder denen von Camille Saint-Saëns ein. Eine Einspielung französischer Trios von Saint-Saens, Fauré und des völlig unbekannten Jean Huré ist geplant. In Landau erklingt neben dem „Dumky-Trio“ Dvoráks dramatisches f-Moll-Trio.

Termin

Meisterkonzert mit dem Phaeton Piano Trio am Sonntag, 2. April,11 Uhr, im Alten Kaufhaus Landau. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf Büro für Tourismus im Landauer Rathaus und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, online unter www.ticket-regional.de.