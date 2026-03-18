Eine Pflegekraft wird von einem Mann bedroht, kurz darauf rücken Spezialkräfte an. Was die Polizei später im Haus des 66-Jährigen findet, sorgt für Aufsehen.

Renningen (dpa/lsw) - Ein 66-Jähriger ist in Renningen (Kreis Böblingen) von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden, nachdem er eine Pflegekraft bedroht hat. Der Mann geriet wohl in einen psychischen Ausnahmezustand, da eine Behandlung in einem Krankenhaus anstand, teilte die Polizei mit. Er habe die 37-jährige Pflegekraft beleidigt und auch mit einer Schusswaffe bedroht. Daraufhin verließ sie umgehend das Haus und alarmierte die Polizei.

Der Mann konnte anschließend in einem Gespräch mit der Polizei dazu bewegt werden, sich zu stellen. Der Mann und das Haus seien durchsucht worden, dabei seien zwei Schreckschusswaffen und eine Armbrust gefunden worden. Diese wurden beschlagnahmt. Der Mann konnte schließlich wieder in das Haus zurückkehren. Gegen ihn werde nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.