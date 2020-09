Die Freimersheimer Geschwister Britt und Mikka Roth vom RFV Zeiskam werden nicht bei den am Freitag im nordrhein-westfälischen Riesenbeck beginnenden deutschen Jugendmeisterschaften der Springreiter (DJM) an den Start gehen. Britt Roth, die am Freitag 19 Jahre alt wird, hat gerade ein Tiermedizin-Studium in Budapest aufgenommen und kann deshalb nicht im Feld der Jungen Reiter antreten. Ihr 15-jähriger Bruder Mikka, der zum ersten Mal bei den Junioren gestartet wäre, hat im Moment kein Pferd zur Verfügung, das den DJM-Anforderungen gewachsen wäre. Die Junioren müssen zwei schwere Springparcours bewältigen, im Finale entscheidet sich in einem Zwei-Sterne-Springen mit Stechen, wer die Meisterschärpe erhält. „Schweren Herzens“, so Barbara Roth, die Mutter der beiden, verzichte man deshalb auf einen Start.