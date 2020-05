Historischer Erfolg für die Lustadter Besitzertrainerin Erika Keller: Der von ihr vorbereitete vierjährige Wallach Heatherdown belegte beim Frühjahrsmeeting auf der Galopprennbahn in Iffezheim in einem Ausgleich IV der Kategorie E über 1800 Meter den zweiten Platz. Im Sattel saß der Italiener Marco Casamento. Der Morpheus-Sohn ging als 1022:10-Außenseiter ins Rennen. Seine Platzquote betrug 125 Euro, die Dreierwette Heart Ahead-Heatherdown-Lovely Dream zahlte 23.662 Euro für zehn Euro Einsatz. Den aus irischer Zucht stammenden Vollblüter hatte die Familie Keller auf einer Auktion erworben. In Iffezheim waren keine Zuschauer zugelassen.