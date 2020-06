Graciela Bruch aus St. Wendel, Förderin der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, hat mit ihrem Anruf Mikka Roth vom RFV Zeiskam überrascht: Sie hat eine Patenschaft für den 15-jährigen Springreiter aus Freimersheim übernommen.

Bei der mindestens zweijährigen Patenschaft wird er finanziell unterstützt und profitiert von den Erfahrungen seiner Förderpatin. Im Gegenzug nehme Graciela Bruch an der sportlichen Entwicklung des Reiters teil, teilt die Stiftung mit.

Mikka Roth, der im vergangenen Jahr Gold beim Preis der Besten, Mannschaftssilber bei der Europameisterschaft und Einzelbronze bei der Deutschen Jugendmeisterschaft gewann, war fest entschlossen, dieses Jahr erfolgreich im Juniorenlager anzuknüpfen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat er seine Ziele für 2020 anpassen müssen. Mit seinem 15-jährigen Erfolgswallach „Ce Vier“ bleibt ein klares Saisonziel: „Ich möchte an der Deutschen Jugendmeisterschaft in Riesenbeck teilnehmen und hoffe, dass sie stattfindet.“ Angesetzt ist die Meisterschaft vom 11. bis 13. September. Roth will mit der Unterstützung mehr internationale Turniere reiten. „Vielleicht habe ich auch noch mal die Möglichkeit, einen Trainingsaufenthalt bei einem Top-Springreiter zu machen.“

Für Graciela Bruch ist es die vierte Förderpatenschaft. Sie betreibt mit ihrem Mann Thomas Bruch, Springreiter und Unternehmer (Globus), das Gestüt Welvert und züchtet Trakehner und Zweibrücker Springpferde. „Bei Mikka und seiner Familie dreht sich alles um die Pferde. Er ist total pferdebegeistert und hat, obwohl er noch so jung ist, ein sehr offenes, fröhliches und lockeres Wesen. Das gefällt mir sehr gut“, erklärte sie.