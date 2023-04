Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein paar Millionen Euro hat das Englische Vollblut Danedream gewonnen. Die Karriere der Stute begann vor zehn Jahren auf der Rennbahn in Weißenburg, auf der am Samstag sieben Wettbewerbe angesetzt sind. Jockey Andrasch Starke ist stolz, wenn sein Name mit ihr verbunden wird. Wo ist das Pferd heute?

Danedream ist das beste deutsche Rennpferd aller Zeiten. Die Karriere des Englischen Vollbluts begann auf der Rennbahn „Hippodrome de la Hardt“ im elsässischen Weißenburg direkt an der