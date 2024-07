Im Zollernalbkreis kommt ein Pferd vom Weg ab und stürzt einen Hang hinunter. Die Feuerwehr rettet das Tier.

Albstadt (dpa/lsw) - Ein Pferd ist nahe Albstadt (Zollernalbkreis) einen Hang hinuntergestürzt und gerettet worden. Das Tier war am Sonntag mit seiner Besitzerin unterwegs, als es aus zunächst unklaren Gründen vom Weg abkam und sich in einem Baum am Hang verfing, wie die Polizei mitteilte. Bei den Vorbereitungen zur Bergung sei der Baum gebrochen und das Pferd weiter den Hang hinuntergerutscht. Die Feuerwehr führte es schließlich sicher auf einen Waldweg, wie es weiter hieß. Nach der Rettungsaktion wurde das augenscheinlich unverletzte Tier seiner 33 Jahre alten Besitzerin übergeben.